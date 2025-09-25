Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat die Ankündigung der Nato bekräftigt, entschlossen gegen weitere russische Luftraumverletzungen über ihrem Gebiet vorzugehen. «Wir werden es nicht zulassen, dass diese Übergriffe weiter stattfinden», sagte er nach einem Treffen mit den ostdeutschen Regierungschefs auf Schloss Ettersburg bei Weimar. «Und wir werden alle Massnahmen ergreifen, die notwendig sind, wirksame Abschreckung auch gegen diese Luftraumverletzungen, gegen diese Übergriffe durch die russische Armee zu unterbinden.»