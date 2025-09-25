Ob er damit auch den Abschuss russischer Kampfjets meint, sagte Merz nicht. US-Präsident Donald Trump hatte einen solchen Schritt Anfang der Woche befürwortet.
Zuletzt war es mehrfach zu gefährlichen Situationen im Luftraum von EU- und Nato-Staaten gekommen. Die Nato warnte Russland daraufhin unter Androhung von Gewalt vor weiteren Luftraumverletzungen. Das Verteidigungsbündnis würde im Einklang mit dem Völkerrecht alle notwendigen militärischen und nichtmilitärischen Mittel einsetzen, um sich zu verteidigen und Bedrohungen aus allen Richtungen abzuschrecken, hiess es in einer nach Beratungen in Brüssel veröffentlichten Erklärung aller 32 Nato-Staaten./mfi/DP/stw
(AWP)