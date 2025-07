Kanzler Friedrich Merz (CDU), Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und der britische Premierminister Keir Starmer haben sich erneut über den Kurs in der dramatischen Lage im Nahen Osten abgestimmt. Es habe dabei eine «grosse Übereinstimmung» gegeben, erklärte Merz nach Angaben des Bundespresseamts nach dem Telefonat am Samstagmorgen. Der Bundeskanzler fügte hinzu: «Wir werden in den kommenden Tagen sehr eng koordiniert die nächsten Schritte unternehmen.»