Carney sagte, das Projekt spiegele eine wachsende Verantwortung der drei Länder von der Arktis bis in die Ostsee wider. Er sprach von einem «grossen Tag» für die drei Länder. Die drei Regierungschefs trafen sich in Ankara unmittelbar vor Beginn des Nato-Gipfels, um über das Projekt zu sprechen.