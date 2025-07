So sieht Merz die EU

«Sie ist einfach zu regelungsintensiv geworden, um nicht zu sagen zu bürokratisch, sie ist zu langsam in der Reaktion auf bestimmte Entwicklungen», sagte Merz mit Blick auf EU - wenn dies auch nicht immer gelte. «Sie zeigt in der Krise, dass sie handlungsfähig ist», so Merz unter Verweis auf die Corona-Pandemie.