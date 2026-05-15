«Ärmel aufkrempeln»

Merz sagte nun beim Katholikentag, es gebe in Deutschland eine grosse Zahl von Menschen, die unglaublich viel arbeiteten. Aber die Lebens- und Jahresarbeitszeit in Deutschland sei deutlich niedriger als in vielen anderen Industrieländern. «Wenn wir diesen Wohlstand erhalten wollen, den wir heute haben, müssen wir dazu nicht vielleicht alle gemeinsam die Ärmel aufkrempeln und ordentlich was tun?» Es gebe in Deutschland das Potenzial, das zu schaffen. «Und das möchte ich gerne mobilisieren. Ich möchte gerne, dass wir diesen Ruck, dass wir diese gemeinsame Anstrengung unternehmen, unser Land aus dieser schwierigen Lage herauszubringen.»