«Frieden in der Ukraine gibt es nicht über Nacht», sagte Merz und ergänzte: «Der nächste Schritt muss sein: Russland muss an den Tisch. Und wenn dies möglich ist, dann hat sich jede Anstrengung gelohnt.» Die entscheidende Bewegung müsse jetzt aber von Russland aus kommen. «Solange diese Bewegung nicht erkennbar wird, gibt's keinen Prozess. Und wenn's keinen Prozess gibt, gibt es keinen Frieden.» Er habe dafür geworben, noch einmal massiven Druck auf Russland ausüben.