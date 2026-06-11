Merz machte deutlich, dass die Zeit für Reformen dränge. Jeden Tag gingen Arbeitsplätze in der Industrie verloren, Unternehmen gäben angesichts hoher Kosten und Bürokratielasten auf. Das dürfe so nicht weitergehen. «Wir wollen in dieser Wahlperiode das Fundament unseres Landes so erneuern, dass es wieder für viele Jahre, vielleicht sogar für ein Jahrzehnt trägt.» Dies soll so umgesetzt werden, dass auch Lasten gerecht verteilt werden «und dass jeder aufgerufen ist, an diesem Ziel mitzuarbeiten»./sam/DP/stw