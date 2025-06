Im Oval Office des Weissen Hauses hatte der Kanzler am Donnerstag zunächst nur eine in Gold gerahmte Kopie einer historischen Geburtsurkunde von Trumps Grossvater Friedrich als Geschenk präsentiert, der 1869 in Kallstadt in der Pfalz auf die Welt kam und später in die USA auswanderte. «Das ist wunderschön», entgegnete Trump. «Wir werden das aufhängen.»/mfi/DP/mis