Es sei allen klar, dass ein sofortiger Beitritt der Ukraine in die Europäische Union natürlich nicht möglich sei, so Merz. Sein Vorschlag sei, einen Prozess zu beginnen mit einer Heranführungsstrategie der Ukraine an die Europäische Union, «an deren Ende natürlich auch die volle Mitgliedschaft stehen soll». Merz sagte: «Aber wir brauchen dahin Zwischenschritte.»/cn/DP/nas