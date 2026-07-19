Merz war gefragt worden, ob er über einen grösseren Personalumbau im Kabinett nachgedacht habe. Auf Kanzleramtschef Thorsten Frei (CDU) angesprochen, der ein «Top-Kandidat für den Fraktionsvorsitz» sei, sagte Merz, er wisse nicht, wer ihn zum Top-Kandidaten gemacht habe und höre das zum ersten Mal.