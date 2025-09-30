Bundeskanzler Friedrich Merz sieht die deutsche Wirtschaft auf gutem Weg aus ihrer anhaltenden Krise. Der Standort werde wieder attraktiv für Investitionen, sagte der CDU-Chef vor Beginn einer Kabinettsklausur in Berlin. Das zeigten die Investitionszusagen der Unternehmensinitiative «Made for Germany». Die Firmen wollen bis 2028 rund 735 Milliarden Euro in Deutschland investieren - es ist allerdings unklar, wie viel davon wirklich neue Investitionen sind und wie viel bereits länger geplant.