Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat der Ukraine vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs die weitere Unterstützung der Bundesregierung zugesichert. Das Ziel bleibe ein gerechter und dauerhafter Frieden, «der auch unsere Sicherheitsinteressen berücksichtigt», sagte er in einer Regierungserklärung im Bundestag. Dafür unterstütze man die Ukraine. «Wir haben das gestern getan, wir tun das heute und wir tun das morgen, solange wie es notwendig ist.»