Im Streit über ausbleibende Chiplieferungen des für die Autoindustrie wichtigen Zulieferers Nexperia deutet sich nach Aussage von Bundeskanzler Friedrich Marz (CDU) Bewegung an. «Es scheint der Weg jetzt offen zu sein für eine Wiederaufnahme der Lieferung», sagte Merz am Rande eines Klimagipfels im brasilianischen Belém. Er habe zuvor erneut mit dem geschäftsführenden niederländischen Ministerpräsidenten Dick Schoof über das Thema gesprochen. «Wir hatten auch in den letzten Tagen Kontakt miteinander und wir haben auch unsere Aussenminister gebeten, auch auf der Ebene der Aussenminister zu sprechen, auch mit der Volksrepublik China», fügte Merz hinzu.