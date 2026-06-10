Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sieht im Scheitern des deutsch-französischen Kampfflugzeugs auch eine Chance für die deutsche Rüstungsindustrie. «Damit lösen wir zwar eine langjährige Blockade auf, wir eröffnen der Industrie aber auch neue Möglichkeiten, beim Bau moderner Kampfflugzeuge auf anderem Wege voranzukommen», sagte der CDU-Vorsitzende bei der Eröffnung der Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung Berlin (ILA).