Er betonte, dass ein Teil des von Deutschland und Frankreich geplanten Future Combat Air Systems (FCAS) weitergeführt werde: Die sogenannte «Combat Cloud», über die unterschiedlichste Waffensysteme vernetzt werden sollen. Darin liege eine grosse Chance für ein zentrales deutsch-französisches verteidigungspolitisches Zukunftsprojekt.
Am Dienstag hatten Merz und Macron nach langen Querelen das Ende des milliardenschweren Kampfjet-Projekts verkündet, dass das grösste Rüstungsprojekt Europas geworden wäre. Die Unternehmen Dassault und Airbus konnten sich in den Verhandlungen darüber aber nicht auf eine gemeinsame Linie verständigen./mfi/DP/men
(AWP)