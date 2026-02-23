Kurz vor seinem Antrittsbesuch in China hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) der Grossmacht eine Schlüsselrolle für die Beendigung des seit vier Jahren tobenden Ukraine-Krieges zugemessen. China unterstütze Russland nach wie vor durch das Beziehen von Öl und Gas und durch Technologielieferungen, sagte Merz bei der dpa-Chefredaktionskonferenz in Berlin. «Wenn Xi Jinping Putin morgen sagen würde, hör' das auf, dann muss er übermorgen aufhören», betonte er mit Blick auf die Staatschefs Chinas und Russlands.