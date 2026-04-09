«Die Ankündigung einer masslosen Eskalation, die in den letzten Tagen im Raum stand, ist damit zunächst einmal abgewendet», sagte Merz mit Blick auf die Drohung von US-Präsident Donald Trump, die iranische Zivilisation auszulöschen. Zwar gebe es jetzt eine Chance auf Frieden, dieser sei aber noch lange nicht erreicht, betonte Merz. «Allein die letzten 24 Stunden haben gezeigt, wie fragil die Waffenruhe in der Region ist, wie unklar die Lage auch in der Strasse von Hormus bleibt und wie weit die Positionen der Beteiligten noch auseinander liegen.»/sk/DP/men