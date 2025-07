Am Montag trifft sich Merz im Kanzleramt mit Vertretern von grossen Unternehmen. Dabei geht es darum, wie mehr in Deutschland investiert werden kann. Die Bundesregierung wolle dafür sorgen, dass Deutschland wieder wettbewerbsfähiger werde. Merz verwies auf das 500 Milliarden schwere Sondervermögen für zusätzliche Investitionen in Infrastruktur und Klimaschutz. Die Entscheidung dazu sei nicht leicht gefallen, davon würden aber alle profitieren./hoe/DP/jha