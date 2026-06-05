Aus dem französischen Präsidentenpalast hiess es, es werde zunächst ein Treffen von Macron, Starmer und Merz geben. Die drei würden dann anschliessend mit Selenskyj sprechen. Es gehe darum, die Ukraine weiter zu unterstützen und den Druck auf Russlands Kriegsanstrengungen zu erhöhen. Russland stehe militärisch, wirtschaftlich und strategisch unter Druck, halte an der Front aber weiter an seinem mörderischen Krieg fest.