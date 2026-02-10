Merz eröffnet die Konferenz mit Grundsatzrede

Merz wird zur Eröffnung der Konferenz am Freitagnachmittag eine Grundsatzrede halten, in der es um die Neuaufstellung des transatlantischen Verhältnisses gehen wird und um die Selbstbehauptung Europas in einer neuen Weltordnung, die wieder sehr stark von Grossmachtpolitik bestimmt wird. Merz wird bis Samstag in München bleiben, um Gespräche in unterschiedlichen Formaten zu führen. Unter anderem wird er den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, US-Kongressabgeordnete und den französischen Präsidenten Emmanuel Macron sowie den britischen Premierminister Keir Starmer zu einer Dreierrunde treffen.