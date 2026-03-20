Trump auf dem Wurstmarkt?

«Ich war vor zweieinhalb Wochen das letzte Mal bei ihm, er hat mich gefragt, wann ich das nächste Mal nach Bad Dürkheim fahre», sagte Merz. Er wolle versuchen, Trump zum traditionellen September-Wurstmarkt in Bad Dürkheim zu bekommen. «Ich weiss nicht, ob es mir gelingt. Für den Secret Service wird das ein Alptraum», sagte Merz nicht ohne Augenzwinkern. Er werde am Wochenende mit Trump sprechen. «Erlauben Sie mir, ihm Grüsse auszurichten.»