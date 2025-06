Gastgeschenk zu Trumps deutschen Familienwurzeln

Merz hatte Trump eine Kopie der historischen Geburtsurkunde von dessen Grossvater Friedrich als Geschenk mitgebracht. Dieser war 1869 in Kallstadt in der Pfalz geboren worden, später wanderte er in die USA aus und nannte sich Frederick. Der Kanzler übergab Trump das Dokument in einem goldenen Rahmen zu Beginn des Treffens im Oval Office.