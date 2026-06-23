Gesetzgebung gegen Jahresende

Bas gab zu bedenken, dass die Empfehlungen im Detail ausgestaltet werden müssten. «Aber das Ziel ist schon, dass wir spätestens, sag ich mal, nach der Sommerpause zum Ende des Jahres in die ersten Gesetzgebungen gehen können», sagte die Ministerin. Es seien viele Strukturmassnahmen, die gut vorbereitet und durchdacht sein müssten, wenn man es richtig machen wolle.