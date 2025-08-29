Macron und Merz verstehen sich

Es war der erste sogenannte deutsch-französische Ministerrat seit dem Regierungswechsel in Berlin im Mai. Schon bei seinem Antrittsbesuch in Paris hatten Merz und Macron einen Neustart in den deutsch-französischen Beziehungen beschworen. Macron versteht sich mit Merz deutlich besser als mit dessen Vorgänger Olaf Scholz (SPD), zu dem das Verhältnis bis zuletzt unterkühlt blieb. Beide begrüssten sich in Toulon mit einer innigen Umarmung. «Politik wird von Menschen gemacht und nicht von Institutionen», sagte Merz bei der gemeinsamen Pressekonferenz vielsagend.