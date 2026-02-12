Merz stellte jedoch gleich zu Beginn klar: «Es wird keine Entscheidung geben, sondern es gibt eine Aussprache über Wettbewerbsfähigkeit und über die Vollendung des europäischen Binnenmarktes». Man bereite Entscheidungen vor, die beim kommenden regulären Gipfeltreffen der EU-Spitzen Ende März in Brüssel getroffen werden sollen - erst dann solle es auch um die Finanzierung der Europäischen Union gehen, so der Kanzler. Auch Ratspräsident António Costa sagte, es werde später im Jahr Gelegenheit geben, über öffentliche Investitionen zu diskutieren.