Bundeskanzler Friedrich Merz und der französische Präsident Emmanuel Macron haben sich beim EU-Westbalkan-Gipfel in Montenegro für eine schnelle EU-Erweiterung stark gemacht - sie wollen allerdings nicht die Aufnahmekriterien lockern. «Die Europäische Union muss zeigen, dass sie erweiterungsfähig und erweiterungswillig ist», sagte Merz zum Auftakt des Treffens von 23 Staats- und Regierungschefs der EU mit sechs aus den Balkan-Staaten, die einen EU-Beitritt anstreben.