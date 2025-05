Merz geht auf deutsche Wurzeln Trumps ein

Merz und Trump kannten sich vor dem Gespräch praktisch gar nicht. Sie waren sich vor vielen Jahren lediglich einmal in New York flüchtig begegnet. Nach Angaben aus den deutschen Regierungskreisen lud Merz Trump nach Deutschland ein. Dabei sei Merz auch auf die deutschen Wurzeln des US-Präsidenten eingegangen und habe erwähnt, dass er den Heimatort von Trumps Vorfahren kenne: Kallstadt an der Weinstrasse in Rheinland-Pfalz. Die Grosseltern Trumps waren Ende des 19. Jahrhunderts von dort nach New York ausgewandert.