Putin durfte am Rednerpult neben seinem Gastgeber einmal mehr deutlich machen, dass für einen stabilen Frieden zuallererst die Grundursachen des Konflikts beseitigt werden müssten, so wie er sie definiert. Trump liess das unwidersprochen - und betonte später in einem TV-Interview, er rate Selenskyj dazu, einem »Deal« mit dem militärisch überlegenen Angreifer zuzustimmen.