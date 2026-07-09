«Wir dürfen nicht nachlassen»

Der Kanzler sieht bereits eine positive Wirkung des Reformkurses. Unter Verweis auf Zahlen des Statistischen Bundesamts sagte er: «Viele Unternehmen fahren die Produktion hoch.» Seit Anfang 2025 steige der Auftragsbestand in den Unternehmen kontinuierlich an und liege heute um 30 Prozent höher als Ende 2024. «Das sind ermutigende Zeichen unserer Volkswirtschaft.» Allerdings sei das noch nicht der Durchbruch und es gebe einige Branchen, die in einer schweren Krise seien. «Wir dürfen nicht nachlassen, wir müssen weiter hart arbeiten, wir müssen noch besser werden.»/mfi/DP/mis