Nach Angaben aus Regierungskreisen haben die Verteidigungsminister beider Länder bereits am Dienstag eine Absichtserklärung über den Kauf unterzeichnet, die zuvor auf Spitzenebene zwischen Merz und US-Präsident Donald Trump vereinbart worden ist. Darin sagen die USA zu, im August die offizielle Genehmigung für den Verkauf der Marschflugkörper und zugehöriger Raketenstartrampen des Typs Typhon zu erteilen, die für die Stationierung an Land benötigt werden. Die Zahl wird geheim gehalten. Die Entsendung von US-Personal zur Bedienung ist nicht geplant.