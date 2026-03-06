In einer gemeinsamen Erklärung der Spitzenverbände heisst es: «Der Wirtschaftsstandort Deutschland steht unter Druck wie selten zuvor in der Nachkriegsgeschichte.» Mit Blick auf die jahrelange Stagnation der Wirtschaft wird vor einem «Kipppunkt» gewarnt. «Die deutsche Wirtschaft erwartet von der Politik deutlich mehr Mut zur Veränderung», heisst es. «2026 muss zum Jahr der Reformen werden.» Die Wirtschaft beklagt hohe Arbeitskosten und Energiepreise, eine im internationalen Vergleich hohe Steuerlast, zu viel Bürokratie und lange Genehmigungsverfahren./ruc/hoe/ctt/had/DP/nas