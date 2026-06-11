Jeder solle sich prüfen, «was er zum Gelingen des Ganzen beitragen kann» - die Politik, aber auch jeder Bürger, appellierte Merz. «Und wenn es einfach die Bereitschaft ist, nur wohlwollend mit Blick auf das Wohl unseres Landes und seiner Zukunft mitzudiskutieren und nicht verächtlich abzuwinken.» Vertrauen in die gemeinsame Fähigkeit, Probleme zu lösen, sei möglich, sagte der Kanzler. «Wir können das als ein Land», fügte er hinzu. «Die Aufgabe ist ohne Zweifel gross. Aber wir stellen uns dieser Aufgabe unter schwierigsten Umständen und manchen Abgesängen zum Trotz.»/bk/DP/stw