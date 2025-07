Die Unicredit war im Herbst in grossem Stil bei Deutschlands zweitgrösster Privatbank eingestiegen, an der der Bund gut zwölf Prozent hält. Durch Umwandlung von Finanzinstrumenten in Aktien hatten die italienische Bank ihren Anteil kürzlich auf 20 Prozent verdoppelt. Weitere rund 9 Prozent, auf die die Grossbank über Finanzinstrumente Zugriff hat, will sie nach eigenen Angaben «zu gegebener Zeit» ebenfalls in Aktien umwandeln.