Nach der Wahlniederlage von Viktor Orban sagte Merz, diese Wahl habe Auswirkungen auch auf die Unterstützung für die Ukraine. Deutlich werde, es gebe keinen unumkehrbaren Trend zu Rechtspopulismus und zum Autoritären. «Das Pendel schwenkt zurück. Das ist eine gute Nachricht für ganz Europa und ist eine gute Nachricht für Deutschland. Es ist aber auch eine gute Nachricht für die Ukraine», sagte Merz.