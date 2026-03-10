Bundeskanzler Friedrich Merz hat Israel vor «Annexionsschritten» im Westjordanland gewarnt. Merz sagte nach einem Treffen mit dem tschechischen Ministerpräsidenten Andrej Babis: «Die Annexionsschritte, wie sie in Jerusalem diskutiert werden, würden die Zwei-Staaten-Lösung dort noch einmal erschweren.» Die Bundesregierung fordere dringend, solche Schritte zu unterlassen. Das wäre ein grosser Fehler.