Deutschland sei bereit, einen Beitrag zur Sicherung der freien Schifffahrt in der Strasse von Hormus zu leisten, sagte Merz. Dieser könne in der Minenräumung und der Seeaufklärung bestehen. «Das können wir.» Deutschland werde sich deswegen an weiteren militärischen Planungsgesprächen beteiligen. Dabei wünsche sich die Bundesregierung «wenn es möglich ist», eine US-Beteiligung. «Es wäre aus unserer Sicht wünschenswert», fügte er hinzu. Der französische Präsident Emmanuel Macron hatte zuvor von der «Einrichtung einer neutralen Mission, die sich klar von den Kriegsparteien abgrenzt» gesprochen.