EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zeigte sich offen für den französischen Vorstoss, knüpfte ihn aber auch an Bedingungen. Eine bevorzugte Behandlung europäischer Firmen müsse mit den industriellen Prioritäten in Einklang stehen und auf einer soliden wirtschaftlichen Analyse beruhen. Präsident Macron wirbt seit langem für die eingebaute Präferenz bei öffentlichen Investitionen, die auch als «Buy European» («Kauf europäisch») bekannt ist./wea/DP/he