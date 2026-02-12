Für Merz ist es die erste Sicherheitskonferenz als Kanzler. Es werden mehr als 60 Staats- und Regierungschefs erwartet und damit mehr als je zuvor. Merz will sich am Rande der Konferenz sowohl mit US-Aussenminister Marco Rubio als auch mit Newsom treffen sowie mit Kongressabgeordneten der regierenden Republikaner und der oppositionellen Demokraten. Newsom wird als möglicher Präsidentschaftskandidat der Demokraten bei der Wahl 2028 gehandelt./mfi/DP/he