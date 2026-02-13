Merz trifft auch Trump-Gegner in München

Sehr stark in München vertreten ist auch das andere Amerika, das sich gegen Trump stellt. Allen voran der Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, der als möglicher Präsidentschaftskandidat der oppositionellen Demokratischen Partei 2028 gilt. Mit dem 58-Jährigen will sich auch Merz treffen, was das Team Trump möglicherweise nicht gefällt. Kurz vor seiner Abreise nach München sagte auf eine Frage danach: «Die Gesprächspartner, die suche ich mir aus, nach Interesse und nach dem, wen ich gerne treffen möchte und danach wird es entschieden.» Auch ein Ausdruck eines neuen europäischen Selbstbewusstseins gegenüber den USA./mfi/DP/stw