Vorstoss auch in deutschem Eigeninteresse

Dass Merz nun ebenfalls einen Vorstoss unternimmt, ist auch im deutschen Eigeninteresse. Deutschland steht bei der Finanzierung der Ukraine inzwischen ziemlich alleine in der ersten Reihe. Die Bundesregierung geht davon aus, dass man die USA bereits jetzt als bisher wichtigsten Unterstützer des von Russland angegriffenen Landes abgelöst hat. Da andere grosse europäische Länder wie Frankreich und Grossbritannien weitaus weniger zahlungsbereit sind, befürchtet man in Berlin, dass die eigene Last bald zu gross wird und die Akzeptanz in der Bevölkerung für die Hilfe sinkt.