Die Regierung müsse die Menschen mitnehmen. «Wir werden diese Schritte gehen, obwohl unsere Massnahmen (...) nur mit Zeitverzug wirken, obwohl wir mittendrin und nicht am Ende unserer Agenda sind, obwohl der geoökonomische und geopolitische Wind zuletzt eher noch rauer geworden ist, zeichnet sich trotzdem eine Trendwende ab.» So gingen etwa die Wachstumszahlen im Bau nach oben.