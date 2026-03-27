Zuvor hatte US-Präsident Trump Deutschland wegen der ausbleibenden Hilfe bei der Sicherung der Strasse von Hormus kritisiert. Er habe es als «unangemessen» empfunden, dass von deutscher Seite geäussert worden sei: «Das ist nicht unser Krieg.» Das sagte der Republikaner am Donnerstag während einer Kabinettssitzung im Weissen Haus. Trump nannte keinen konkreten Namen, schrieb die Äusserung aber der Spitze zu («the head of Germany»). Der Satz stammt ursprünglich von Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD)./mfi/DP/jha