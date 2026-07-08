Der Kanzler äusserte sich ausgesprochen positiv über den Auftritt von Trump in den Beratungen. Trump habe in seinem Schlussstatement den Satz «There is a feeling of love in the air» (deutsch: «Es liegt ein Gefühl von Liebe in der Luft») gesagt. Dies habe ihn persönlich etwas überrascht, aber auch sehr gefreut, sagte Merz und fügte hinzu: «Das ist ein Schlusssatz, mit dem man, glaube ich, einen solchen Nato-Gipfel, der unter so medial auch schwierigen Vorzeichen stand, gut abschliessen kann.»
Es sei «nicht nur ein Gefühl der wirklichen Zuneigung und der gemeinsamen Verantwortung im Raum gewesen», sondern auch ein neues Gefühl der europäischen Verantwortung. Trump sei die ganze Zeit im Sitzungssaal geblieben, sagte Merz. Der US-Präsident habe auch den Vertretern kleinerer Mitgliedsstaaten aufmerksam zugehört und deren Äusserungen «mit einer grossen Sympathie begleitet». Trump spreche nach wie vor kritische Punkte an, habe aber mehrfach anerkannt und mit grosser Zustimmung begleitet, dass die Europäer grössere Anstrengungen zur Verteidigung unternähmen.
Auch Trumps Vorgänger hätten das Thema der ungleichen Lastenverteilung in der Nato angesprochen, aber ohne Erfolg. «Dieser Präsident tut es jetzt auf eine andere Art. Aber das Ergebnis spricht für ihn. Wir tun alle mehr», sagte Merz. Er fügte hinzu: «Die Trittbrettfahrerei der Europäer ist jetzt halt zu Ende.»/bk/DP/jha
(AWP)