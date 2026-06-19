Merz: Bis Ende des Jahres zur Entscheidung kommen

Man müsse sich auch über die Einnahmen der EU unterhalten, sagte Merz weiter. «Wir können nur so viel Geld ausgeben, wie wir auch haben». Die EU solle sich nicht weiter verschulden. Auch bekräftigte Merz das Ziel, in diesem Jahr zu einer Entscheidung zu kommen. «Das ist, glaube ich, wichtig auch für die Planbarkeit des gesamten Budgets der Europäischen Union.»