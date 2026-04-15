Die Arbeitsniederlegungen werden von der Vereinigung Cockpit für die Piloten (VC) und von der Kabinengewerkschaft Ufo für die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter organisiert. Mit ihrer neuerlichen Streikankündigung bis einschliesslich Freitag für die Airlines Lufthansa und Cityline hatte die VC ein Schlichtungsangebot verknüpft, auf das der Konzern zunächst positiv reagierte. Wenige Stunden später war aber klar, dass sich beide Seiten nicht auf ein gemeinsames Themenfeld einigen konnten./ceb/stw/DP/jha