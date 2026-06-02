Die Bundesrepublik kandidiert für die Jahre 2027 und 2028 für einen Sitz im Sicherheitsrat der Weltorganisation. Deutschland steht eine Kampfabstimmung bevor, weil auch Österreich und Portugal in den Rat wollen, der Gruppe «Westeuropäische und andere Staaten» aber nur zwei freie Sitze zustehen.
«Wir haben die Zustimmung von vielen Staaten der Welt bekommen», sagte Merz. Er sei sehr dankbar, dass Ungarn dazugehört. «Wir werden auch von vielen europäischen und nichteuropäischen Staaten unterstützt.» Magyar sagte, Ungarn unterstütze die Kandidatur Deutschlands im Sicherheitsrat./hoe/DP/jha
(AWP)