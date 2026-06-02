Bundeskanzler Friedrich Merz hofft auf eine Zustimmung für die deutsche Kandidatur für den UN-Sicherheitsrat. Merz sagte nach einem Treffen mit Ungarns neuem Ministerpräsidenten Peter Magyar in Berlin: «Wir haben alles in unserer Kraft Stehende getan, auch der Bundesaussenminister, auch ich persönlich, viele Kabinettskollegen, um es möglich zu machen, dass wir die Zustimmung der Generalversammlung der Vereinten Nationen bekommen.» Er hoffe, dass die Bundesregierung damit morgen erfolgreich sei.