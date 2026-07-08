Er könne nur wiedergeben, was er in der Sitzung selbst erlebt habe, sagte der Bundeskanzler. «Das ist für mich der Massstab des Umgangs, wie wir auch in diesen Gremien, wie wir in solchen Sitzungen miteinander und übereinander sprechen», fügte Merz hinzu. «Und da kann ich nichts finden, was für mich Anlass wäre zur Kritik.»