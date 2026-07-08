Er könne nur wiedergeben, was er in der Sitzung selbst erlebt habe, sagte der Bundeskanzler. «Das ist für mich der Massstab des Umgangs, wie wir auch in diesen Gremien, wie wir in solchen Sitzungen miteinander und übereinander sprechen», fügte Merz hinzu. «Und da kann ich nichts finden, was für mich Anlass wäre zur Kritik.»
Trump hatte Spanien beim Nato-Gipfel in Ankara Spanien hart attackiert und einen Abbruch der Handelsbeziehungen angekündigt, weil das Land das Nato-Ziel von fünf Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigungsausgaben ablehnt und den USA die Nutzung von Stützpunkten für den Iran-Krieg verweigert hatte./bk/DP/jha
(AWP)