Unter dem Motto «Zukunft der Intelligenz» beginnt an diesem Freitag die Messe «Auto China 2026» in der chinesischen Hauptstadt Peking. Das Branchentreffen im Land mit dem weltweit grössten Automarkt gilt als wichtiges Schaufenster für die Trends von morgen. Die Veranstalter erwarten rund 181 Premieren und Hunderttausende Besucher bis einschliesslich 3. Mai.