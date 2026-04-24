Insgesamt sollen auf der Autoshow rund 1.450 Fahrzeuge zu sehen sein. 71 davon sollen sogenannte Concept Cars sein, mit denen die Hersteller Einblick in ihre Ideen für zukünftige Autos gewähren.
Besonders bestimmend dürfte in diesem Jahr das Thema Künstliche Intelligenz und autonomes Fahren werden. Deutsche Hersteller wollen mit eigener Technologie ihrer chinesischen Konkurrenz die Stirn bieten, nachdem sie bei der Entwicklung von Elektroautos lange nur hinterhergefahren waren.
China nähert sich beim autonomen Fahren in Alltagsautos dem Level 3 an. Dabei dürfte die Person hinter dem Steuer vorübergehend die Hand vom Lenkrad nehmen und müsste nicht auf den Verkehr achten./jon/DP/jha
(AWP)