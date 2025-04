Die MCH Group lanciert in Basel eine internationale Konferenz für Technologie im Gesundheitssektor. Sie übernimmt dazu eine 50-prozentige Beteiligung am Veranstaltungsunternehmen «Health Tech Events». Die erste Ausgabe soll vom 3. bis 4. März 2026 stattfinden, wie es in einem Communiqué vom Montag heisst.