Das Unternehmen geht nach eigenen Angaben von einem Umsatz von 234 Millionen Euro aus - das wäre fast ein Viertel weniger als noch im vergangenen Jahr. Damals erlöste die Messe 305 Millionen Euro. Das Land Niedersachsen hält 50 Prozent der Anteile an der Deutschen Messe.
Für den Verlust gibt es laut Messe mehrere Gründe: Sondereffekte fallen weg, der Abriss einer maroden Halle kostet Millionen und umsatzstarke Messen wie die Landwirtschaftsmesse Agritechnica finden erst wieder kommendes Jahr statt./miu/DP/jha
(AWP)