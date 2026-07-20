Für die grossen Flugzeugbauer Airbus und Boeing hat die Luftfahrtmesse in Farnborough mit ersten Grossaufträgen begonnen. Der Flugzeugfinanzierer SMBC bestellte bei den Herstellern am Montag jeweils 100 Mittelstreckenjets. Im Fokus der Leasingfirma standen vor allem die Langversionen Airbus A321neo und Boeing 737 Max 10. Hinzu kamen Aufträge von Airlines für Boeings Langstreckenjet 787 «Dreamliner» und den Airbus A350-1000, die jedoch meist auf schon bekannten Verträgen beruhten. Bahnbrechende Bestellungen blieben am ersten Messetag aus.